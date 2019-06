Palo della luce si spezza e precipita al suolo, paura in piazza La Malfa

Poteva avere conseguenze molto più gravi il crollo di un palo dell'illuminazione pubblica avvenuto questa mattina tra piazza La Malfa e il piazzale "ex Saiseb". La struttura in metallo sembra essersi corrosa alla base probabimente a causa della ruggine, per quanto risultasse, nella parte che fuoriusciva dal terreno, perfettamente verniciata di azzurro.

Una caduta, dicevamo, che avrebbe potuto provocare danni a persone o cose, dato che il palo si è schiantato al suolo in una via intensamente trafficata e nei pressi di una bottega di frutta e verdura già affollata fin dalle prime ore del giorno. A denunciare il fatto con un video sui social è stato l'ex consigliere comunale Giuseppe Di Rosa, portavoce del Movimento "Mani Libere".

