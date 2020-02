"Verbale falsificato per salvare maresciallo", le intercettazioni sono tutte inutilizzabili

Nessuna intercettazione potrà essere usata contro gli imputati, nemmeno quella dalla quale emergerebbe che il maresciallo dei carabinieri si attivò per fare falsificare il verbale che sarebbe stato, nelle ore successive, redatto dai poliziotti.

Il gup Francesco Provenzano, sollecitato sul punto dall'avvocato Francesco Scopelliti (che compone il collegio difensivo insieme ai colleghi Santo Lucia, Antonino Catania, Alfonso Neri e Salvatore Pennica), che ha fatto presente che una recentissima sentenza delle sezioni unite della Cassazione limita in maniera stringente l'uso delle intercettazioni disposte in altri procedimenti, le ha dichiarate inutilizzabili.

Il processo è quello a carico di due poliziotti, il padre di un giovane automobilista coinvolto in un incidente stradale e il luogotenente dei carabinieri Luigi Marletta, ex comandante della stazione di Palma.

L’accusa mossa dal pm Elenia Manno è quella di avere redatto un falso verbale per occultare la circostanza che il sottufficiale, che aveva avuto un incidente stradale nel quale era coinvolto pure il figlio di Romano, andava in giro con un ciclomotore senza revisione e assicurazione.

Il rinvio a giudizio è stato chiesto per il carabiniere, per i poliziotti del commissariato Gaetano Scarpello, 37 anni e Alessio Guzzo, 35 anni, e per Angelo Romano, 47 anni. La vicenda risale al 19 ottobre del 2017. La vicenda fu scoperta proprio perché Marletta avrebbe parlato al telefono con Romano che era intercettato nell'ambito di un altro procedimento: conversazione che non potrà più essere usata.