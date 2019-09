Palma, 800mila euro per l'urbanizzazione del rione Pietre Cadute

Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha firmato il via ai lavori di riqualificazione urbana nel quartiere "Pietre Cadute" che risulta, al momento, privo di strade, fognatura e illuminazione pubblica.

"Grazie ai cosiddetti spazi finanziari, abbiamo ricevuto le somme per dare il via ai lavori per la costruzione di 300 tombe gentilizie al cimitero comunale - dice il sindaco Castellino - e adesso 800mila euro per aprire questo cantiere fondamentale anche per lo sviluppo turistico della nostra città. La consegna dei lavori è prevista entro sei mesi, ma sono convinto che si impiegherà di meno. Oggi è un'altra data storica per il nostro comune visto che questi lavori erano attesi da 40 anni".

Ma non è tutto. La realizzazione di questi lavori potrebbe aprire porte ancora più interessanti. "Vogliamo raggiungere con la Sovrintendenza ai Beni culturali con cui si è riusciti ad instaurare un ottimo rapporto - continua il sindaco - un accordo per sistemare l'accesso al Monte Calvario dove insiste la chiesa della Madonna della Luce. In questo modo, un'altra zone di grande interesse paesaggistico, sarà fruibile al turismo. Stiamo lavorando molto sul centro storico perché vogliamo catturare l'attenzione dei turisti, abbiamo constatato che negli ultimi tempi, il numero dei visitatori è cresciuto sensibilmente".