Maltratta e picchia ex fidanzata minorenne, condannato 24enne

Un anno e otto mesi di reclusione per le accuse di maltrattamenti in famiglia e stalking. Sono stati inflitti dal gup Stefano Zammuto nei confronti di un ventiquattrenne di Palma di Montechiaro, accusato di avere picchiato e perseguitato per anni l’ex convivente che, all’epoca dei fatti, era minorenne. Il giovane, difeso dagli avvocati Domenico Romano e Orlando Dicembre, avrebbe maltrattato la ragazzina fra il 2015 e l’ottobre del 2017.

La pena decisa dal giudice è ampiamente inferiore rispetto ai 3 anni e 6 mesi chiesti all’udienza precedente dal pubblico ministero Emiliana Busto che aveva definito le denunce della vittima “del tutto attendibili e riscontrate dall’indagine”. Il ventenne avrebbe picchiato con calci e pugni la fidanzata con cui conviveva e le avrebbe tirato i capelli. Le avrebbe, inoltre, impedito di frequentare liberamente conoscenti, amici e altri familiari “instaurando all’interno del contesto familiare un clima di prevaricazione e rendendo assolutamente intollerabile la prosecuzione della vita in comune”.