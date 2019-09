Picchia per anni e perseguita la fidanzata minorenne, chiesta condanna per 24enne

Tre anni e sei mesi di reclusione per le accuse di maltrattamenti in famiglia e stalking. Sono stati chiesti ieri mattina, al termine della requisitoria, dal pubblico ministero Emiliana Busto nei confronti di un ventiquattrenne di Palma di Montechiaro, accusato di avere picchiato e perseguitato per anni l’ex convivente che, all’epoca dei fatti, era minorenne.

Il giovane, difeso dagli avvocati Domenico Romano e Orlando Dicembre, avrebbe maltrattato la ragazzina fra il 2015 e l’ottobre del 2017. In numerose circostanze, sostiene il pm che ha chiesto la condanna ritenenendo che “le denunce della vittima sono del tutto attendibili e riscontrate dall’indagine”, il ventenne avrebbe picchiato con calci e pugni la fidanzata con cui conviveva e le avrebbe tirato i capelli.

In un'altra circostanza, il 18 settembre dello stesso anno, invece, l’avrebbe pedinata con l’auto mentre andava a scuola, si sarebbe avvicinato e l’avrebbe minacciata dicendole: “Ti strappo le labbra, ti spezzo le gambe”. Il gup Stefano Zammuto ha rinviato l'udienza al 17 settembre per l'arringa della difesa.