Accusato di spacciare cocaina a tre ragazzini, assolto ventisettenne

Assoluzione perchè il fatto non sussiste: i giudici della seconda sezione penale, presieduta da Luisa Turco (con a latere Giuseppe Miceli e Antonio Genna), hanno scagionato dall'accusa di spaccio di droga il ventisettenne di Palma di Montechiaro, Calogero Napoli. Il giovane bracciante agricolo era stato arrestato dalla polizia l'8 febbraio del 2016 in occasione del Carnevale. Gli agenti, che lo conoscevano anche per via dei precedenti, hanno notato dei movimenti sospetti all'interno di un cortile con tre ragazzini intenti a contrattare con un ragazzo più grande.

I poliziotti hanno cercato di bloccare i tre giovani, che peraltro sarebbero stati mascherati, ma senza riuscirci. Napoli, invece, è stato fermato e arrestato perchè aveva addosso alcuni grammi di cocaina.

Napoli era stato accusato di spaccio di droga a minorenni tanto che il processo si è celebrato davanti al tribunale collegiale e non davanti al giudice monocratico. Il difensore, l'avvocato Santo Lucia, ha spiegato che "la perquisizione non ha consentito di trovare nè un bilancino di precisione nè uno strumento utilizzato per il taglio. L'imputato è un semplice consumatore e non esiste la prova nè che quei ragazzini fossero minorenni nè che stesse cedendo qualcosa visto che la polizia non è riuscita a fermarli e non ha fornito la prova che avessero ricevuto qualcosa".

Anche il pubblico ministero Simona Faga aveva chiesto l'assoluzione sostenendo che non fosse stata raggiunta alcuna prova della finalità di spaccio della droga.