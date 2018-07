Accusa malore e cade in piscina, sessantenne salvato dai bagnini

Tragedia scampata questa mattina per un palmese di 60 anni all'Acquapark di Sommatino, dove l'uomo è stato colto da un arresto cardiaco. L'uomo era arrivato insieme ad una comunità dell'Agrigentino per trascorrere una tranquilla mattinata di sole e divertimento quando, mentre si trovava a bordo piscina, è stato colto da malore ed è caduto in acqua.

Subito i bagnini della struttura hanno capito che qualcosa non andava e si sono tuffati per recuperare il 60enne. Una volta tirato fuori dalla piscina è stato trasportato nell'infermeria dell'Acquapark, già attrezzata per ogni emergenza con defibrillatore farmaci salvavita barelle, collari cercivicali e tutto il kit per la rianimazione.

L'uomo è stato intubato e trasferito all'ospedale Sant'Elia. Da qui è stato disposto il trasferimento al reparto di Rianimazione dell'ospedale di Enna. Le sue condizioni sono molto gravi.