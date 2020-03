Terzo ciclo di sanificazione degli agricoltori a Palma, il sindaco: "Sono Angeli"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Domani gli agricoltori palmesi, definiti dal Sindaco Stefano Castellino “angeli della città”, effettueranno il terzo ciclo di sanificazione di tutto il territorio comunale.

"Sono Angeli - dice Castellino - sia perché l’agricoltura è il motore trainante della comunità palmese, sia per la straordinaria voglia di contribuire, con impareggiabile altruismo, alla salvaguardia della propria comunità, intesa come una unica grande famiglia.

La generosità degli “uomini della terra” sta emergendo in maniera ancora più significativa in questo momento difficile, è in atto una bellissima maratona di solidarietà che vede gli agricoltori impegnati in grandi gesti di questa strana quotidianità, gli agricoltori si sono messi a disposizione dell’Amministrazione e con spirito di solidarietà hanno attraversato le strade principali con i loro trattori e hanno effettuato la sanificazione con acqua e cloro. Momento emozionante, nel quale gli agricoltori e gli imprenditori agricoli hanno messo a disposizione il loro tempo, le loro attrezzature ed il loro prezioso lavoro gratuitamente al servizio della città. Un momento di condivisione, di atto di Amore per la Nostra Palma di Montechiaro".

Il sindaco ha inteso ringraziare tutti coloro che si sono prodigati tra privati., aziende agricole, associazioni: Scicolone Taormina/Lo Giudice, Monreale Antonio, Onolfo Giuseppe, Bordino Peppe, ,Gambino Baldo, Rallo Giuseppe, Castronovo Giuseppe, Salerno Pietro /Sarrusca Gaetano, Mancuso Giovanni , Meli Gaetano, Meli Angelo, Mancuso Giovanni , Bordino Rosari, Azzarello Rosario, Vitello Calogero, Castronovo Nicola, Comparato Calogero, Sortino Giuseppe, Restivo Felice/Costa, Salvatore Castronovo, Piritore Carmelo, La Gaetana Domenico/Sambito Calogero, Sorintano Filippo, Di Salvo Gioachino, Luciano Costanza, Nucera Giuseppe. Ed ancora il gruppo Comunale di Protezione Civile Palma, L'Associazione di Protezione Civile I Falchi Palma Di Montechiaro, La Croce Rossa, La Misericordia Palma di Montechiaro, l’Assessore Salvatore Castronovo, il Presidente del consiglio comunale Domenico Scicolone,l’Assessore Giuseppe D'Orsi, Consigliere Comunale Saro Falco, Ex Consiglieri: Lillo Malluzzo e Giulio Castellino ed il suo collaboratore Peppe Todaro.