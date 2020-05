La 29enne morta in ospedale, dopo l'espianto degli organi la Procura apre inchiesta: eseguita autopsia

Un'equipe di tre specialisti dovrà fare luce sulla morte della ragazza di 29 anni, rumena residente a Palma di Montechiaro, madre di quattro figli, deceduta giovedì scorso all'ospedale San Giovanni di Dio, i cui organi - su volontà del marito - sono stati donati.

La Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta, per l'ipotesi di reato di omicidio colposo, per il momento a carico di ignoti. Questa mattina, dopo il conferimento dell'incarico ai medici, si è svolta l'autopsia nella camera mortuaria dell'ospedale. L'indagine, coordinata dal pubblico ministero Sara Varazi, è stata avviata di ufficio.

Il marito della giovane donna ha nominato come legali di fiducia gli avvocati Samantha Borsellino e Salvatore Lauricella. Ad accertare le cause del decesso saranno il medico legale Giuseppe Ragazzi, il ginecologo Vincenzo Rapisarda e l'anestesista Fortunato Stimoli. La ragazza, alle prime settimane di gravidanza, si sarebbe presentata - secondo la prima sommaria ricostruzione dei fatti - all'ospedale per un'emoraggia.

I medici avrebbero deciso di tamponare con un intervento ma le condizioni si sono aggravate e la donna ha smesso di respirare autonomamente. A quel punto, accertata la morte cerebrale, si è deciso di procedere - su esplicita richiesta del marito - con l'espianto degli organi.

La magistratura, però, vuole accertare se ci sono state responsabilità nell'operato dei medici. Non è escluso neppure che possa avere fatto accesso in altre strutture sanitarie prima di giovedì. Al collegio di consulenti il pm ha chiesto di accertare, anche sulla base della cartella clinica, quale sia stata la causa della morte e l'esistenza di eventuali patologie preesistenti. E' stato chiesto, inoltre, di verificare se "il decesso è da ricondurre all'operato del personale sanitario che la ebbe in cura, tale da configurare gli estremi della colpa, evidenziando, in tal caso gli atti di imprudenza, negligenza e imperìzia e a chi siano addebitabili".

Nel caso dovesse essere accertata una negligenza viene chiesto di individuare le eventuali singole responsabilità e le condotte alternative che avrebbero dovuto essere poste in essere per evitare la morte. Infine viene chiesto in maniera esplicita "se una tempestiva e corretta diagnosi avrebbe potuto salvarle la vita".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quesiti complessi che avranno una risposta nelle prossime settimane. Intanto pare che, dai primi elementi emersi dall'autopsia, la ragazza avrebbe avuto una gravidanza extrauterina.