Palma, investe e uccide anziana col furgone: chiesto rinvio a giudizio per 27enne

Investì e uccise una donna settantenne che attraversava la strada perché “non prestò attenzione e non effettuò le dovute manovre di frenata”. Con queste accuse il pubblico ministero Alessandra Russo ha chiesto il rinvio a giudizio, per l’accusa di omicidio stradale, nei confronti di Domenico Amato, 27 anni. Il giovane, che ha nominato come difensore l’avvocato Francesco Scopelliti, ieri mattina è comparso davanti al gup Francesco Provenzano per l’inizio dell’udienza preliminare.

L’incidente è avvenuto il 9 giugno del 2017 in una strada del centro di Palma di Montechiaro. Rosaria Lumia stava attraversando la strada quando è stata investita dal furgone guidato da Amato che l’ha scaraventata sull’asfalto, dopo l’impatto sopra il cofano, procuradole gravi traumi. La donna fu soccorsa e trasportata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove morì dodici giorni dopo.

Secondo la Procura, che ha disposto una consulenza tecnica sulla dinamica e una di natura medico legale, la responsabilità della sua morte sarebbe dell’automobilista che non avrebbe prestato la necessaria attenzione nella guida del mezzo. I tre figli (difesi dagli avvocati Antonio Impellizzeri, Salvatore Pennica e Carla Sgarito) si sono costituiti parte civile. Il 13 giugno si deciderà sulla citazione dell’assicurazione in qualità di responsabile civile.