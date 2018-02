"Non ha proseguito le demolizioni", avviso di conclusione delle indagini per il sindaco di Palma

Avviso di conclusione delle indagini per il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, indagato dalla Procura di Agrigento per le ipotesi di reato di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, rifiuto di atti d'ufficio e abuso d'ufficio.

Castellino, sindaco dallo scorso giugno, è stato iscritto nel registro degli indagati per non aver proseguito le demolizioni degli immobili abusivi. E non lo ha fatto nonostante i "solleciti" ricevuti. Uno "stop" alle demolizioni arrivato dopo che il commissario straordinario Antonino La Mattina, che aveva preso il posto del dimissionario sindaco Pasquale Amato, aveva previsto 275 mila euro in bilancio proprio per le demolizioni.

Adesso, dopo l'avviso di conclusione delle indagini, la difesa di Castellino avrà 20 giorni di tempo per presentare memorie o per chiedere di essere sentito. Rischia di essere rinviato a giudizio, anche se, naturalmente, non può ancora categoricamente essere esclusa l'ipotesi che il fascicolo di inchiesta venga archiviato.

Avrebbe "ostacolato, in tema di demolizioni degli immobili abusivi, l'attività dei funzionari pubblici addetti all'Utc con l'emanazione di una serie di atti che prevedevano l'annullamento di gare già espletate e lo storno di fondi destinati alle demolizioni, procurando a se ingiusti vantaggi di tipo elettorale e ad altri, i proprietari degli immobili abusivi, un ingiusto vantaggio di tipo patrimoniale". E' questa una delle accuse che è stata formalizzata dalla Procura di Agrigento - che è coordinata dal procuratore capo Luigi Patronaggio - al sindaco di Palma di Montechiaro.