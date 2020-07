Rapina finita male o messainscena? Indagini serrate sulla morte dell'89enne

Una rapina finita male? O gli interni di quella casa – in quella che potrebbe essere stata una messainscena - erano stati messi di proposito a soqquadro? A dover dare, nelle prossime ore, una risposta sono i carabinieri del reparto Operativo di Agrigento che fino ad ieri sera, nulla sembravano escludere, né privilegiare. In via Pietro Attardo, a Palma di Montechiaro, è stato trovato – ieri mattina - il cadavere dell’ottantanovenne pensionato Michelangelo Marchese. Aveva le mani e i piedi legati. E gli interni della residenza erano, appunto, totalmente a soqquadro. S’è pensato subito ad una rapina – verosimilmente messa a segno nei giorni precedenti - finita male.

Nelle prossime ore, verosimilmente, la Procura della Repubblica (del fascicolo si sta occupando il pm Chiara Bisso) affiderà l’incarico ad un medico legale che dovrà procedere ad autopsia, stabilendo quando e perché il pensionato ottantanovenne ha perso la vita. Intanto, ieri, praticamente per l’intera giornata, i carabinieri hanno – valutando ogni piccolo dettaglio – sentito familiari, amici e vicini di casa dell’anziano. Pare che l’anziano l’ultima volta fosse stato sentito, da un familiare, sabato sera. Ieri mattina, appunto, la scoperta della tragedia.

“Le indagini proseguono serrate con tutte le risorse in campo, anche a livello scientifico – ha detto il comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, il colonnello Giovanni Pellegrino, - . Qualora la pista fosse quella della rapina finita male, il consiglio dei carabinieri è sempre quello di non consentire a nessuno di entrare in casa con una scusa. Nei casi dubbi, - ha esortato il colonnello – occorre chiamare il 112”. Michelangelo Marchese, prima d’andare in pensione, svolgeva la professione di agricoltore. Era padre di tre figli e nonno felice.

Appare scontato che l’audizione delle persone che avevano dei contatti con il pensionato ottantanovenne andrà avanti anche oggi. I carabinieri hanno verificato – è la procedura ormai – l’eventuale presenza di impianti di video sorveglianza pubblici o privati. Telecamere del Comune non ce ne sono, non nelle immediate adiacenze almeno. Poco distante ci sono dei cassonetti che sono monitorati da dei "grandi occhi". Non è escluso che gli eventuali filmati – per non lasciare nulla al caso – possano venire acquisiti.