Muore vecchio boss di Palma, il questore dispone: niente funerali

Niente funerali - ma solo una funzione privata - per Calogero Ribisi, 81 anni, vecchio boss di Palma di Montechiaro. Lo ha deciso, secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia, il questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci. Calogero Ribisi, già condannato per mafia, era fratello di Pietro: condannato al carcere a vita in quanto ritenuto il killer del giudice Antonino Saetta e del figlio Stefano.

La scelta del questore di non far procedere ai funerali, ma solo ad una funzione privata, non è certamente la prima che si registra in provincia di Agrigento. Nè verosimilmente sarà l'ultima.