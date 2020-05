"Maltrattamenti a sfondo estorsivo", il gip: "Divieto di avvicinamento"

Il gip del tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, ha disposto il divieto di avvicinamento ai genitori per un ventenne di Palma di Montechiaro. Il giovane - secondo quanto riporta l'edizione del quotidiano La Sicilia - nei giorni scorsi era stato bloccato dai carabinieri poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia a sfondo estorsivo. Pare che le tensioni, in quell'abitazione, si trascinassero da tempo. Il ventenne, durante l'interrogatorio di garanzia, è stato rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vinciguerra.

