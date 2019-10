Svaligiato il magazzino di un agricoltore: portati via trattori e furgone

Dovrebbero essere almeno 4 i malviventi che sono entrati in azione in corso Brancatello, a Palma di Montechiaro, da dove hanno portato via due trattori e un Iveco Daily. Ad essere letteralmente razziato è stato il magazzino di proprietà di un agricoltore quarantacinquenne. I ladri hanno rotto il lucchetto dell’ingresso, si sono intrufolati e mettendo, verosimilmente, in moto tutti i mezzi pesanti li hanno portati via. A quanto pare, senza lasciarsi alcuna traccia dietro le spalle. Del maxi furto – che ha provocato un danno di decine e decine di migliaia di euro, forse addirittura 50, - si stanno occupando i poliziotti del commissariato cittadino.

Trattandosi di zona centrale, a non molta distanza dalla statale 115, i poliziotti stanno provando ad acquisire i filmati di alcune telecamere di video sorveglianza pubbliche e private. Passaggi investigativi inevitabile per provare ad accelerare le indagini e identificare la “banda dei mezzi pesanti”. Non è escluso – ma il silenzio è, inevitabilmente, categorico da parte degli investigatori – che possano anche venir realizzate delle perquisizioni mirate. Si tratta di tre mezzi pesanti: due trattori e un Iveco Daily, veicoli che è certamente molto complicato – se non addirittura impossibile – nascondere.

A Palma di Montechiaro non si registravano da tempo dei furti, meno che mai di questa portata. Appare scontato che ad agire siano state se non tre, forse quattro persone, anche perché i mezzi avevano chiaramente necessità di essere guidati. Quindi tre delinquenti che hanno acceso e portato via i due trattori e l’Iveco Daily e forse un quarto che è invece tornato indietro con lo stesso mezzo guidato per far arrivare fino a corso Brancatello la banda.