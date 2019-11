Salvato il finanziamento, l'ex commissariato ospiterà l'asilo comunale

Il finanziamento da 150 mila euro, del ministero dell'Interno, è salvo. I locali dove era ospitato il commissariato di polizia di Palma di Montechiaro verranno destinati ad asilo comunale. La struttura dopo il trasferimento degli agenti della polizia di Stato era stata, in più occasioni, vandalizzata. In un cassetto degli uffici del Municipio c'era, e da diverso tempo, quel progetto: quello dell'asilo comunale. Il sindaco Stefano Castellino è riuscito a salvare i fondi e, presto, quell'immobile ospiterà un asilo.

"Si è fatto tutto ciò che era possibile per ridare dignità ad una struttura che dopo il trasferimento del commissariato era stata deturpata e vandalizzata - dice il sindaco Castellino - La mia amministrazione si è adoperata e ci stiamo adoperando per completare i lavori degli spazi esterni, non previsti nel finanziamento, per garantirne la sicurezza, la vivibilità ed il rispetto del nuovo asilo nido comunale. Subito dopo verranno trasferiti gli arredi, tutto il materiale didattico e le attrezzature necessarie per fare in modo che i nostri bambini, che frequentano l’asilo nido comunale, avranno una sede adeguata e confortevole. Un ringraziamento per l'eccellente lavoro svolto va agli assessori Castronovo e Cottitto e, al collaboratore Todaro nonché all'Ufficio Tecnico Comunale per aver seguito i lavori".