"Bloccò le demolizioni", Procura ricorre in appello per sindaco Castellino

Si terrà il 31 marzo l'udienza, dinanzi alla Corte d'appello di Palermo, nella quale i magistrati agrigentini torneranno a chiedere il rinvio a giudizio del sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Nel gennaio dello scorso anno, il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, aveva emesso una sentenza di non luogo a procedere per le accuse di falso, abuso di ufficio e omissione di atti di ufficio.

A fine mese, adesso, la nuova udienza davanti la Corte d'appello di Palermo.