Rimase ferito a causa di una panchina rotta: Comune condannato dopo 10 anni

Rimase ferito, all'interno della villa comunale di Palma di Montechiaro, quando aveva 8 anni. Quando stava giocando a pallone e, a causa di una panchina divelta e non adeguatamente segnalata, riportò appunto gravi traumi. Adesso, a distanza di 10 anni: e il bimbo è diventato maggiorenne, il tribunale di Agrigento ha condannato il Comune di Palma di Montechiaro a pagare un risarcimento danni di 23.474 euro. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Il tribunale ha dunque accolto la domanda che i genitori dell'allora bimbo formalizzarono nel 2014. A rappresentarli ed assisterli è stato l'avvocato Maria Luisa Spoto. Il Municipio, dal canto suo, si era costituito in giudizio e aveva sostenuto la totale infondatezza delle domande di cui, appunto, chiedeva il rigetto. Non è stato invece dello stesso parere il giudice del tribunale di Agrigento.

