"In auto senza patente e con un coltellaccio", denunciato 29enne

A spasso con un coltellaccio in macchina. Ha 29 anni il palmese che è finito nei guai – è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento – per l’ipotesi di reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Ma c’è di più perché quella macchina al volante della quale è stato fermato e controllato – dai poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro – non avrebbe neanche potuto guidarla.

Il ventinovenne era infatti – stando all’accusa – senza patente poiché revocata in precedenza. Eppure, in macchina e con un coltello al seguito, si aggirava per le vie della cittadina. E’ incappato in uno dei tanti posti di controllo predisposti dal commissariato e quella verifica lo ha, di fatto, incastrato. Il coltello di circa 10 centimetri è stato, come procedura vuole, posto sotto sequestro. Adesso, dovrà però difendersi dall’accusa che è stata formalizzata a suo carico. I posti di controllo e di blocco – realizzati dalle forze dell’ordine – servono a garantire la legalità su ogni “fronte”, oltre che naturalmente a prevenire e reprimere ogni possibile tipo di reato.