Un cane morto e quattro salvati, nuovo caso di avvelenamento?

Un cane morto e una cagna con i suoi tre cuccioli salvati appena in tempo. In via Santa Ninfa, a Palma di Montechiaro, è intervenuta, venerdì pomeriggio, secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia, la società Palma Ambiente che ha provveduto alla rimozione di un cagnolino morto. Durante l'intervento sono stati scoperti altri quattro cani: una cagna con i suoi tre cuccioli che non stavano per niente bene. La società, temendo un caso di avvelenamento, ha allertato subito il servizio Veterinario dell'Asp e il rifugio sanitario. I 4 cani sono stati, di fatto, salvati. La carcassa prelevata verrà invece, adesso, sottoposta ad indagini per stabilire se sia stata o meno vittima di avvelenamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.