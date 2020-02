Droga? Armi? Refurtiva? Dopo l'inseguimento chilometrico la scoperta: non aveva l'assicurazione

Inseguito, lungo la strada statale 115, da Palma di Montechiaro ad Agrigento. Ventisei chilometri, grosso modo, di inferno, con sirene spiegate – da parte della polizia di Stato – e con più sorpassi azzardati che hanno rischiato anche di provocare degli incidenti stradali. Alle porte della città dei Templi, però, la svolta: le Volanti della Questura sono riuscite a fermare quella Fiat Panda in fuga.

I poliziotti, durante l’inseguimento, hanno pensato – inevitabilmente - a tutto: forse in quella macchina c’era droga, forse armi, forse refurtiva. Alla fine, alle porte di Agrigento appunto, la scoperta: quell’utilitaria era senza assicurazione. Al giovane che era al volante della Fiat Panda è stata contestata la contravvenzione per la mancata copertura assicurativa: 800 euro e passa. Ma sono state contestate anche altre irregolarità rispetto a quanto previsto dal codice della strada. Alla fine, complessivamente, i poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno elevato multe per più di mille euro.

Per fortuna, però, ed è stata proprio questa la consolazione degli agenti che, nella notte fra venerdì e ieri, erano in servizio non si sono innescati incidenti stradali, nessuno s’è fatto male.