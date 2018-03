Scritte inneggianti la mafia sul prospetto di un liceo, avviate indagini

“Qui mafia – Qui comandiamo”. “Vogliamo il rispetto”. “Mafia, paura”. Queste scritte – realizzate con una bomboletta spray di colore nero – sono comparse, accompagnate dall’imperativo a chiaro sfondo sessuale che è ormai diventato una delle più diffuse esclamazioni e che è stato addirittura oggetto di una tesi di laurea in Semiotica, sul prospetto del liceo scientifico statale “Odierna” di Palma di Montechiaro. Qualcuno, nottetempo, senza dunque essere visto, né tanto meno sentito, ha imbrattato le pareti esterne dell’istituto scolastico con frasi inquietanti. Fatta la scoperta, al momento della riapertura della scuola superiore, è, inevitabilmente, scattato l’allarme.

E’ stata avvisata la presidenza e dunque la segnalazione è stata subito diramata ai carabinieri. I militari dell’Arma della stazione di Palma di Montechiaro, coordinati dal comando compagnia di Licata, si sono recati sul posto e hanno constatato il raid che ha comportato, appunto, il danneggiamento del prospetto dell’istituto scolastico. Le scritte, già nella tarda mattinata di ieri, risultavano essere state opportunamente cancellate.

I carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di dare un nome e cognome a chi – verosimilmente più persone – ha portato a segno quel danneggiamento. Il silenzio da parte dei militari dell’Arma, ieri, risultava essere categorico. Nessuna indiscrezione, nemmeno la più piccola, veniva fatta trapelare. Non è escluso, naturalmente, che i carabinieri abbiano subito cercato l’esistenza di possibili impianti di video sorveglianza, anche a presidio di zone o edifici circostanti, per cercare di indirizzare – facendo anche presto – l’attività investigativa.

Ad inquietare sono state, naturalmente, il tipo di scritte. Palma di Montechiaro è stata una realtà – come molte altre nell’Agrigentino – difficile. Ieri, nonostante il fitto riserbo dei carabinieri, appariva però scontato il fatto che quelle scritte – inneggiati, purtroppo, la mafia – dovrebbero essere state realizzate verosimilmente da una banda di “ragazzacci”. Ed ancora più inquietante, forse, il fatto che sia stato prescelto un luogo simbolo dell’istruzione e della cultura.