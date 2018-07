"Provocò incidente nel quale morì l'amica", condannata 32enne

Otto mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, e una provvisionale – vale a dire un anticipo del risarcimento del danno, subito esecutivo – di 20 mila euro per i familiari della vittima. Il giudice monocratico Rosanna Croce, ieri pomeriggio, ha emesso la sentenza del processo a carico di Caterina Amico, 36 anni, la donna di Palma di Montechiaro accusata di avere provocato l’incidente stradale che costò la vita a Viviana Meli, ventinovenne che aveva appena conseguito la laurea. All’udienza precedente, al termine della requisitoria, il pubblico ministero Cettina Tinaglia aveva chiesto la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione.

Secondo il giudice sarebbe stata l’amica che guidava la Renault Twingo, a bordo della quale si trovava la ragazza, a provocare lo scontro con una Mercedes che procedeva nella direzione di marcia opposta. La tragedia è avvenuta il 14 settembre del 2012 nella statale 115 fra Agrigento e Palma.

All’imputata, difesa dall’avvocato Giuseppe Scozzari, veniva contestato in particolare di non avere tenuto una velocità moderata e di non avere mantenuto la distanza di sicurezza dal veicolo che la precedeva. In questo modo, sostiene l’accusa, avrebbe provocato lo scontro perché – per evitare il veicolo che la precedeva mentre svoltava a destra – avrebbe invaso la corsia di marcia opposta scontrandosi frontalmente con una Mercedes e provocando l’impatto mortale. Il processo si è trascinato un po’ per le lunghe anche perché, in un primo momento, si stava celebrando davanti al giudice Ermelinda Marfia che, in seguito, è stata trasferita al tribunale di Palermo.