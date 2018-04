Emergenza randagismo, D'Orsi: "Chiederò incontro all'assessore regionale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il consigliere comunale di Palma di Montechiaro Giuseppe D'Orsi, pur trovandosi a Palermo impegnato nella segreteria particolare del Presidente dell'Ars On. Gianfranco Micciché , informato dai media , ma soprattutto dai suoi concittadini, dell'ennesima barbarie nei confronti dei cani vaganti sul territorio della ridente cittadina marittima Agrigentina, spinto dalla sua sensibilità al tema e ad oggi impegnato in prima linea per la provincia di Agrigento, nelle attività di contrasto a questo fenomemo in costante, inopinato aumento, insieme al Sindaco di Palma Dott. Stefano Castellino, si attiva per la strutturazione di un argine al dilagare degli episodi criminali suscitati , resosi improcrastinabile.

Questo, attraverso l'impegno personale del consigliere D'Orsi che oggi stesso chiederà l'interlocuzione con l'Assessore regionale Avv. Ruggero Razza attraverso Giovanni Giacobbe Giacobbe, consulente della presidenza dell'Ars sull'annoso tema in oggetto.