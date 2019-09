Palma, disposte modifiche alla viabilità: ecco i tratti interessati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Da qualche giorno nella zona che collega corso Odierna con via Roma, sono in corso dei lavori per delle migliorie. Al fine di rendere scorrevole il traffico cittadino, è stato sistemato, in via provvisoria, un semaforo. Il sindaco Stefano Castellino e gli assessori ai Trasporti Cottitto e alla Polizia municipale D'Orsi con l'ausilio dell'Utc, stanno studiando l'ipotesi di lasciare in maniera permanente il semaforo che in questi giorni è stato apprezzato anche dalla stragrande maggioranza della cittadinanza.

"Sui social - dice il sindaco Castellino - abbiamo appurato che i nostri cittadini sono rimasti favorevolmente impressionati dalla presenza del semaforo. Proprio per questo motivo, se entro una ventina di giorni ci dovessimo accorgere che in effetti il traffico veicolare sarebbe più scorrevole, potremmo optare per questa soluzione".

In effetti, in questa zona, il traffino è sempre molto sostenuto, tanto che più volte, anche in passato, si è parlato della possibilità di installare un impianto di semaforizzazione.

"Pensiamo che sia la soluzione migliore - conclude il sindaco Castellino - ma prima vogliamo capire se la maggioranza dei cittadini è favorevole. Anche questa è democrazia partecipata, ad occhio e croce sembra la soluzione migliore. Tra l'altro, nei prossimi mesi, il traffico veicolare subirà diversi interventi, apporteremo delle migliorie a cominciare dalla realizzazione di tre rotonde. Nei prossimi giorni, spiegheremo in dettaglio tutte le iniziative che stiamo portando avanti sul piano viario".