Raccolta differenziata, il grande esordio con i negozi e gli edifici pubblici

Il primo passo è stato mosso. E' cominciata, anche a Palma di Montechiaro, la raccolta differenziata. Il servizio di “porta a porta”, in questa prima battuta, verrà garantito agli edifici pubblici, agli esercizi commerciali, agli ambulanti e agli esercenti del mercato settimanale. “Per le utenze domestiche partirà a breve – ha spiegato il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino - . Abbiamo già avuto l’ok della Srr al nuovo piano di intervento che stiamo per trasmettere in Consiglio. Una volta approvato passerà alla Regione che emetterà il decreto, ma sono passaggi veloci. Spero di avere il piano di intervento nuovo durante l’estate, al massimo subito dopo l’estate”.

Intanto, la raccolta differenziata è iniziata per gli edifici pubblici e le attività commerciali. “I titolari devono depositare, all’esterno della sede o in prossimità del punto di raccolta da concordare con gli operatori, la carta, in appositi contenitori aventi capacità proporzionale alla superficie dell’edificio e gli imballaggi - in carta e/o cartoni -, opportunamente piegati, il vetro in mastelli – scrive il sindaco Castellino nell’ordinanza firmata - . Il conferimento è così previsto: carta e cartone ogni martedì, giovedì e sabato, esclusivamente nella fascia oraria dalle 6,50 alle 13,10; plastica ogni lunedì e mercoledì esclusivamente nella fascia oraria dalle 6,50 alle 13,10; vetro dal lunedì al sabato esclusivamente nella fascia oraria dalle 6,50 alle 13,10. Per gli esercizi commerciali prevista pure la domenica nella fascia oraria dalle 3,50 alle 10,10”. I titolari di licenze al commercio ambulante e su suolo pubblico dovranno depositare, al centro ambiente mobile del Villaggio Giordano la carta, gli imballaggi, il vetro in mastelli, dal lunedì al sabato esclusivamente dalle 6,50 alle 19,00. I commercianti ambulanti del mercato settimanale dovranno depositare all’isola ecologica del Villaggio Giordano, area limitrofa alla statale 115, la carta, gli imballaggi, il vetro in mastelli.