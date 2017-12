Tariffa del servizio idrico, il Consiglio delibera riduzione del 24,60 per cento

La tariffa del servizio idrico è stata ridotta del 24,60 per cento. Lo ha deliberato, con voto unanime, - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - il consiglio comunale di Palma di Montechiaro. La modifica della deliberazione commissariale dello scorso 29 marzo si è resa necessaria dopo che l'Ati Ag9 ha definito "palesemente illegittima" l'istanza di aggiornamento tariffario disposta dal commissario.

"La riduzione della tariffa idrica - ha spiegato il sindaco Stefano Castellino - l'abbiamo coperta, quest'anno, come entrata eccezionale, per l'anno venturo attraverso l'ampliamento della base imponibile. Il messaggio che tengo a trasmettere è che questo Consiglio e questa amministrazione sono a difesa dell'acqua pubblica e speriamo che l'abbassamento della tariffa al livello del 2015 possa consentire a tutti i cittadini di fare un ulteriore sforzo e venirci incontro, pagando quanto dovuto in modo da darci forza nel difendere il servizio".