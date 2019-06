"Trovato con panetti di hashish e 6.765 euro", arrestato un egiziano

Sarebbe stato trovato in possesso di 286,30 grammi di hashish, di 6.765 euro, in banconote di vario taglio, di un taglierino e un coltello e di 40 involucri di cellophane vuoti. E' per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti che i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro hanno arrestato, in flagranza di reato, un egiziano domiciliato proprio a Palma di Montechiaro.

La "roba" e i soldi sono stati ritrovati durante una perquisizione domiciliare. Dopo il sequestro della droga, dei soldi e del materiale, l'egiziano è stato trasferito alla casa circondariale Di Lorenzo di contrada Petrusa ad Agrigento.