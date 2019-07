Palma di Montechiaro è pronta alla sfilata di D&G: ecco le prime immagini

Palma di Montechiaro è pronta. Il servizio d'ordine è già al lavoro e in ogni angolo del centro si respira aria de "Il gattopardo". Fra pochissimo, Palma di Montechiaro - in un'atmosfera riservatissima - si trasformerà in un set d'alta moda. Ed è da questo evento in poi che si mira al vero riscatto turistico della cittadina. Una realtà che finirà sulle pagine dei giornali di tutto il mondo e magari anche sulle copertine delle riviste specializzate.

A Palma di Montechiaro sfilerà, fra le altre cose, anche l'alta gioielleria: rubini e diamanti per quello che sarà un vero e proprio show.

Pare, ma nessuno oggi ne parla ufficialmente, che i primi riscontri ci siano già stati: le strutture ricettive sono piene. E da questa sera in poi, tantissime persone scopriranno l'esistenza di Palma di Montechiaro.