"C'è un barcone carico di migranti davanti Palma", ricerche senza esito: è stato solo un falso allarme?

"C'è un barcone, con migranti a bordo, davanti la costa di Palma di Montechiaro". Una segnalazione - tutta ancora da confermare - che ha fatto mettere in moto, e immediatamente, la macchina delle ricerche, tanto in mare quanto lungo la costa dove polizia, carabinieri e finanzieri stanno setacciando ogni angolo. In mare, nelle acque antistanti Marina di Palma, non si intravede però nulla. Quel barcone o barchino segnalato non c'è. E non risulta esserci, nonostante i meticolosi e capillari controlli in atto, nessuna 'carretta del mare' abbandonata, né migranti in fuga per le campagne.

Accade anche - sembra essere proprio questo quello che si sta verificando a Palma di Montechiaro - che i timori di nuovi sbarchi di extracomunitari sulla costa Agrigentina inneschino segnalazioni che, poi, come pare stia avvenendo (ma le ricerche sono ancora in corso e dunque non è detta l'ultima parola), si traducono in falsi allarmi. Perché il fenomeno dell'immigrazione viene anche vissuto - specie in tempi di Coronavirus - come una sorta di "fobia".

Le forze dell'ordine, come sempre avviene per qualsiasi tipo di segnalazione, non possono far altro che verificare. Appare evidente, però, dopo ore ed ore di controlli, una cosa: se qualcuno fosse già sbarcato o se in mare ci fosse ancora quella segnalata misteriosa imbarcazione sarebbero stati avvistati (e trovati) da chi è competente.

Non è escluso - ma non ci sono conferme istituzionali - che i controlli lungo la costa possano anche estendersi tanto verso Licata, quanto verso Agrigento. Solo ed esclusivamente, però, in via precauzionale.