Scippata mentre cammina per strada, pensionata sotto choc

Stava camminando lungo via Fiume d’Italia, nel centro di Palma di Montechiaro, quando, all’improvviso, una pensionata di 78 anni è stata affiancata da due persone in sella ad una motocicletta che l’hanno scippata. Un colpo fulmineo che oltre a lasciare incredula e sotto choc l’anziana, ha rischiato anche di farle perdere l’equilibrio. Inutili le urla disperate ed istintive dell’anziana. I due delinquenti hanno arraffato la borsetta e, a gran gas, sono fuggiti facendo di fatto perdere ogni loro traccia.

E’ accaduto tutto nel pomeriggio di mercoledì. In via Fiume d’Italia, una volta raccolta la segnalazione, si sono precipitati i carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro. I militari dell’Arma hanno subito setacciato tutto il centro urbano, ma non è stato, purtroppo, individuato nessun possibile sospetto.

Ieri, i carabinieri erano al lavoro per cercare d’appurare se nella zona siano presenti o meno delle telecamere di video sorveglianza. Impianti pubblici o privati i cui filmati potrebbero essere determinanti per l’identificazione dei due delinquenti. Due uomini, a quanto pare giovani, che hanno agito con il volto leggermente coperto. Ma i filmati, qualora esistenti, potrebbero veramente mettere sulla giusta pista investigativa, per arrivare alla loro identificazione, i carabinieri. Nella borsetta scippata alla pensionata settantottenne c’erano poche decine di euro, forse neanche 50, diversi effetti personali e documenti. Non è chiaro se contenesse o meno un cellulare.