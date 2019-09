"Cinque scippi e una rapina ai danni di anziani", fermo di Pg per 19enne

Cinque furti con strappo e una rapina. E’ questo quanto è stato contestato ad un diciannovenne di Palma di Montechiaro, R. G., che è stato sottoposto a fermo di Pg da parte degli agenti del commissariato cittadino. Il giovane, nell’attesa dell’udienza di convalida, è stato portato al carcere “Di Lorenzo” di contrada Petrusa ad Agrigento.

A Palma di Montechiaro, negli ultimi tempi, si sono susseguiti una serie di scippi. Ad essere prese di mira, sistematicamente, sono sempre state le donne anziane che camminavano, da sole, sul ciglio della strada. I poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro, in gran silenzio, hanno avviato l’attività investigativa e hanno raccolto gli elementi per sospettare del diciannovenne. Un ragazzo che, però, inizialmente, pare che non fosse facilmente reperibile. Nelle ultime ore, poi, il palmese è stato intercettato ed è subito scattato il fermo di Pg e il suo accompagnamento alla casa circondariale. E’ fitto, ed è anche inevitabile che sia così, il riserbo dei poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro che non lasciano trapelare nessuna indiscrezione.