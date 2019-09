Rifiuti, Palma di Montechiaro passa alla gestione in house

Pama Ambiente e il Comune di Palma di Montechiaro hanno firmato il contratto: la città del "Gattopardo" gestirà il servizio di igiene ambientale in house.

"Si tratta della più grande municipalizzata che il nostro comune abbia mai conosciuto - dice il sindaco Stefano Castellino - Una grande battaglia che abbiamo vinto dopo tanti sacrifici avendo ereditato l'esternalizzazione del servizio che, fortunatamente, siamo riusciti in tempo a sospendere ed ad annullare la gara nonché a cambiare il piano di intervento c he è stato approvato dalla Regione Siciliana. Proprio per questo motivo intendo ringraziare il governatore Musumeci, l'assessore Pierobon e il dottore Cocina. Un grazie va anche al Consiglio comunale che ha approvato lo stesso piano senza esitazioni. Dopo un anno e mezzo visto che l'iter era cominciato nel gennaio del 2018, siamo riusciti a firmare il contratto. Voglio anche dire grazie all'ex assessore all'Ambiente del comune palmese, Saccomando che per primo ha seguito l'iter di questa vicenda, sostituito poi dal mio attuale assessore Cottitto con cui abbiamo lavorato giorno e notte e all'Ufficio tecnico. Alla società Palma Ambiente daremo il tempo necessario di entrare a regime, ma sono certo che riusciremo anche a migliorare la situazione della differenziata. Quello della raccolta dei rifiuti in house era uno dei punti più importanti del mio programma elettorale, esserci riuscito mi riempie di orgoglio".