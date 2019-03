Quattro rapine e un tentato colpo, c'è un indiziato: fermato un 25enne

Quattro rapine e una tentata rapina. In quanto sospettato d’aver agito in concorso con altre persone: dei minorenni – razziando un negozio di alimentari, una agenzia di scommesse, una farmacia e un’altra agenzia di scommesse e tentando il colpo in un Compro Oro – Nicola Milanese, 25 anni, di Palma di Montechiaro è stato sottoposto a fermo. Secondo gli investigatori e gli inquirenti, a suo carico vi sarebbero dei gravi indizi di colpevolezza.

Il pubblico ministero di Agrigento, Antonella Pandolfi, ha già chiesto la convalida del fermo e l’applicazione della misura cautelare in carcere. Il giovane di Palma di Montechiaro è stato bloccato, e poi trasferito nella casa circondariale Di Lorenzo di Agrigento, dalla polizia di Stato. Delle indagini – sulla recrudescenza di rapine e tentate rapine verificatesi a Palma di Montechiaro dallo scorso 11 febbraio fino al 25 – si sono occupati, infatti, i poliziotti del commissariato cittadino e quelli della Squadra Mobile della Questura di Agrigento. Ad “incastrare” il venticinquenne – che ha nominato quale suo difensore di fiducia l’avvocato Giuseppe Lauricella – vi sarebbero alcune immagini riprese dai sistemi di video sorveglianza di alcuni esercizi commerciali presenti nelle vicinanze dell’agenzia di scommesse che ha subito una rapina lo scorso 25 febbraio. Ma vi sarebbero state anche delle dichiarazioni.

Le indagini dei poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro e di quelli della Squadra Mobile avrebbero permesso di raccogliere presunti indizi di colpevolezza, perché avrebbe agito in concorso con altre persone, a carico del venticinquenne Nicola Milanese che è stato sottoposto a fermo.