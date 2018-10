Troppi randagi? Il Comune cerca un rifugio e degli accalappiacani

Troppi cani randagi in giro? Il Comune di Palma di Montechiaro cerca un rifugio sanitario ma anche qualcuno che si occupi della cattura, microcippatura, dell'anagrafe canina, del ricovero e rilascio degli animali, del mantenimento e delle cure sanitarie di cani randagi catturati a Palma di Montechiaro. Ma in questa nuova struttura sulla quale appoggiarsi, l'ente intenderebbe trasferire anche gli animali già ospitati a Siculiana e nel canile comunale di Licata.

Il sindaco Stefano Castellino e l'assessore per la Tutela degli animali Giuseppe D'Orsi hanno, dunque avviato una indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per affidare il servizio. Il servizio prevede anche l'accalappiamento comprensivo di rilascio dal costo di 30 euro, il servizio di custodia e mantenimento dei randagi con retta giornaliera di 3 euro, la sterilizzazione per una spesa di 60 euro, lo smaltimento delle carcasse dal costo di 50 euro, la microchippatura e la movimentazione dell'anagrafe canina per una spesa di 22 euro. L’importo complessivo presunto del servizio è di 20.000 euro.

Le manifestazioni d’interesse, dovranno arrivare al Comune entro ed non oltre il termine di mezzogiorno del 15 ottobre. Potranno essere formalizzate via Pec: protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it, brevi mani al Protocollo generale del Municipio in via Fiorentino o con raccomandata postale.