"Welcome to Marina di Palma": indignazione dopo il raid vandalico

Distrutte le fioriere che erano state collocate sotto la scritta "Welcome to Marina di Palma". Una scritta voluta, per rendere più accogliente lo scenario, dall'amministrazione comunale. La scoperta è stata fatta, secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia, dal cittadino Salvatore Zarbo che ha realizzato delle fotografie e denunciato il raid vandalico. Pesanti le critiche fatte contro questo gesto di inciviltà. Opera, appunto, di vandali scatenati che non hanno alcun riguardo per i beni comuni,