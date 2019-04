"Venne trovato con 3 mila piante di cannabis", deve scontare la pena: arrestato

Deve scontare la pena residua di due anni e due mesi di reclusione. I poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro, nelle scorse ore, hanno eseguito un ordine di carcerazione a carico di Calogero Allegro, 32 anni. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato portato alla casa circondariale “Di Lorenzo” di Agrigento. Era la fine dell’aprile dello scorso anno quando il palmese veniva condannato – dal giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Alfonso Malato, - a tre anni di reclusione. Il Pm Andrea Maggioni aveva chiesto, invece, allora, la condanna a sei anni. Il Gup inflisse invece, appunto, la pena di tre anni. Pena, peraltro, ridotta di un terzo per effetto del rito abbreviato.

Era il 18 agosto del 2016 quando il palmese veniva trovato in possesso – e arrestato dai carabinieri – di circa tre mila piante di canapa indiana. Piante che, se immesse sul mercato, dopo averle essiccate, avrebbero fruttato – venne ricostruito allora – oltre due milioni di euro. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Licata, dopo un mese di indagini, scovarono – fra alberi di frutta e fichi d’India – la maxi piantagione di marijuana. Oltre 3.000 le piante di cannabis indica, di altezza variabile dai 2 ai 5 metri, pronte per essere raccolte, che allora vennero sequestrate. L’allora disoccupato ventinovenne Calogero Allegro venne indagato per le ipotesi di reato di coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e venne arrestato. Nelle ultime ore, i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro, che è coordinato dal commissario capo Tommaso Amato, hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione a carico del trentaduenne.