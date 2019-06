Uccise il giudice Livatino, Pace torna a Palma con un permesso speciale

Domenico Pace, colui che faceva parte del commando della Stiddra che uccise il giudice Rosario Livatino, tornerà - seppur per poco tempo - a Palma di Montechiaro. Ha ottenuto - secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia - un permesso speciale dal tribunale di Sorveglianza. La notizia è stata diffusa dal tutore di Pace che ha annunciato con gioia che il cognato tornerà a Palma dopo 27 anni trascorsi in carcere. Si tratta di un permesso premio per Pace che in carcere si sta comportando bene. Adesso si trova in carcere a Sulmona dove sta scontando l'ergastolo. Ed ha iniziato un percorso religioso che lo sta avvicinando a Dio al quale chiede perdono per quello che ha fatto. Non è un pentito, è un 54enne che sta cercando di ritrovare la sua coscienza attraverso la religione.

Ogni anno, in occasione della ricorrenza dell'omicidio del giudice Rosario Livatino, Pace invia - attraverso i suoi familiari - una composizione floreale al cimitero, alla cappella dove sono custodite le spoglie mortali del giudice Rosario Livatino.