Presa alle spalle e scippata: pensionata di 83 anni illesa ma sotto choc

Ci risiamo. Dopo qualche settimana di relativa calma apparente, a Palma di Montechiaro, tornano in azione gli scippatori. Nel mirino di un malvivente è finita, mentre stava percorrendo una via del centro, una pensionata di 83 anni. L’anziana è stata avvicinata alle spalle e in maniera fulminea l’uomo le ha portato via la borsetta. Le urla, disperate, della donna non sono servite a nulla: l’individuo è fuggito a gambe levate e, a quanto pare, non si è lasciato dietro le spalle alcun indizio. All’interno della borsetta, la pensionata ottantatreenne aveva oltre a diversi effetti personali anche 200 euro. La donna, seppur sotto choc, è rimasta, e per fortuna, illesa.

Del caso, che non rappresenta affatto una novità per Palma di Montechiaro, si stanno, adesso, occupando i carabinieri della locale stazione, coordinati dal comando compagnia di Licata. I militari dell’Arma con tutte le cautele del caso, visto l’età della pensionata, hanno ascoltato la vittima dello scippo. L’anziana però non s’è, di fatto, accorta di nulla: nemmeno se ad agire sia stato un italiano o un extracomunitario. Il criminale ha preso di spalle la donna ed ha agito in maniera repentina.