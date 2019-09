Compra oro e paga con assegni falsi: denunciato per truffa

Compra oro e preziosi in una gioielleria e paga con assegni fasulli. E’ per l’ipotesi di reato di truffa ai danni di esercizi commerciali che un trentanovenne di Agrigento, A. M., è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. I poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro oltre alla denuncia hanno proposto il suo nominativo, al questore Rosa Maria Iraci, per l’applicazione di un foglio di via obbligatorio. Provvedimento che il questore ha firmato e, per i prossimi tre anni, l’indagato non potrà più tornare, senza preventiva autorizzazione, nella cittadina del Gattopardo.

Sono stati complessivamente dieci, negli ultimi giorni, i fogli di via obbligatori firmati dal questore e applicati dall’ufficio Misure di Prevenzione della divisione polizia Anticrimine della Questura. Altrettanti inoltre gli avvisi orali che sono stati notificati: 7 a Palma di Montechiaro, uno a Canicattì, uno a Licata e un altro a Porto Empedocle. Con il provvedimento dell’avviso orale, il questore, di fatto, avvisa il destinatario dell’esistenza di indizi precisi sulla sua condotta illecita e lo invita a tenere un comportamento conforme alla legge.