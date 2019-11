Irregolarità sanitarie, sigilli ad un deposito per lo stoccaggio di olio e multe per 45enne

Bidoni di plastica privi di etichettatura e certificazione di tracciabilità. I carabinieri del Nas hanno sequestrato 780 litri di olio, per uso alimentare, contenuto appunto in bidoni di plastica e il magazzino, adibito a deposito per lo stoccaggio di olio, di un quarantacinquenne di Palma di Montechiaro.

I militari del nucleo Operativo e radiomobile della compagnia di Licata e del nucleo carabinieri Antisofisticazioni di Palermo, con il supporto del personale dell’Aso di Agrigento, hanno elevato sanzioni per complessivi 4.500 euro nei confronti del quarantacinquenne di Palma di Montechiaro. I militari hanno riscontrato violazioni in materia di tracciabilità di prodotti alimentari e irregolarità sanitarie.

Sia i 780 litri d'olio, per uso alimentare, che il magazzino sono stati posti sotto sequestro.