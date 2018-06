"Non ha proseguito le demolizioni", si aggrava la posizione del sindaco Castellino

Pare sia destinata ad aggravarsi la posizione del sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino. Stamani c'è stata una nuova udienza, davanti al Gup del tribunale di Agrigento Francesco Provenzano, durante la quale c'è stata una ulteriore produzione di documenti e una integrazione ai capi d'accusa. L'udienza è stata, poi, rinviata al 5 luglio.

Il sindaco Stefano Castellino è stato iscritto, dalla Procura, nel registro degli indagati per le ipotesi di reato di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, rifiuto di atti d'ufficio e abuso d'ufficio. L'avviso di conclusione delle indagini era stato notificato a fine febbraio. Il Pm ha già formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio a carico dell'amministratore.

A quanto pare, adesso, le ipotesi di reato verranno contestate fino al 20 giugno 2018: ossia - visto che non sono ancora iniziate le demolizioni - fino a ieri. Al sindaco è stato contestato anche d'aver violato l'articolo 97 della Costituzione che impone che l'operato della pubblica amministrazione sia improntato ai principi di efficienza e imparzialità.

Castellino, sindaco dallo scorso giugno, rappresentato e difeso dagli avvocati Enzo Alessi e Santo Lucia, è stato iscritto nel registro degli indagati per non aver proseguito le demolizioni degli immobili abusivi. E non lo ha fatto nonostante i "solleciti" ricevuti.

All'inizio dello scorso aprile è diventata definitiva l'aggiudicazione della gara d'appalto per le demolizioni degli immobili abusivi di Palma di Montechiaro. Gara che, già a metà dello scorso ottobre, era stata affidata dal Libero consorzio comunale, nella qualità di stazione unica appaltante, alla "Compat Scarl". Impresa che aveva offerto un un ribasso del 36,7565 per cento per un importo netto di 102.739,07 euro, ai quali vanno aggiunti 8.550 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di 11.289,07 euro.