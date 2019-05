La morte del bimbo di 3 anni e mezzo, indagati tre medici del "San Giacomo d'Altopasso"

La Procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati tre medici dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" per omicidio colposo. Si tratta - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - di un medico del pronto soccorso e due del reparto di Pediatria che sono assistiti dagli avvocati Domenico Russello e Angelo Balsamo. Un atto dovuto, quello della Procura di Agrigento, per avere tutti gli strumenti possibili per poter fare luce sulla tragedia che si è verificata nei giorni scorsi quando è morto un bambino di 3 anni e mezzo.

Il piccolo sarebbe stato prima portato all'ospedale e poi dimesso. Durante le ore successive si è aggravato e la corsa verso il pronto soccorso - da Palma di Montechiaro a Licata - è stata vana. Del fascicolo d'inchiesta aperto è titolare il sostituto procuratore Alessandra Russo.