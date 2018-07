"Maltrattamenti e percosse", scatta divieto di avvicinamento per ex marito

Dopo i maltrattamenti in famiglia e le percosse e dopo le relative denunce da parte della donna-vittima, è stato raggiunto dalla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi frequentati dalla sua ormai ex.

A Palma di Montechiaro, gli agenti del commissariato cittadino – coordinati dal commissario capo Tommaso Amato – hanno, nelle ultime ore, notificato ad un quarantunenne il provvedimento di divieto di avvicinamento all’ormai ex moglie. Dopo episodi di maltrattamenti in famiglia e percosse, denunciati dalla donna-vittima, è arrivata la misura del giudice: il marito, ritenuto violento, dovrà stare a 300 metri di distanza dalla sua ex e dai luoghi frequentati dalla donna.

Sono sempre di più – anche se ancora non sono tutte – le donne che, fino ad ieri vittime silenziose, adesso chiedono aiuto, si ribellano. Alcune, spontaneamente si recano dalla polizia o dai carabinieri e formalizzano denuncia contro il marito, il fidanzato, l’ex compagno “orco”.