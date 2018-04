"Ha tentato di strozzare moglie e figlia": 41enne allontanato da casa

"Gravi violenze verbali, ma anche fisiche. Più volte, avrebbe stretto le braccia intorno al collo della moglie e della figlia, quasi a strozzarle, proseguendo con morsi, pugni e calci". E' per queste accuse, consistenti in maltrattamenti in famiglia, - ufficializzate dalla Questura di Agrigento - che la polizia di Palma di Montechiaro, in esecuzione di un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, ha notificato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa a Giuseppe Incardona, 41 anni.

A richiedere la misura cautelare era stata la Procura della Repubblica. "I reati contestati a Incardona - ha reso noto la Questura - sarebbero stati commessi all’interno della casa familiare a partire dal 2015. Reati commessi principalmente in danno della coniuge e di una figlia".