"Maltrattava l'anziana madre", scatta il divieto di avvicinamento

“Maltrattamenti in famiglia”. Ai danni dell’anziana madre, nello specifico. I poliziotti di Palma di Montechiaro hanno eseguito una misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il provvedimento è stato emesso a carico di un trentenne palmese che era stato, in passato, già destinatario di una analoga misura per impedirgli di avvicinarsi all’ex moglie. A quanto pare, il trentenne si sarebbe protagonista di ripetuti maltrattamenti nei confronti dell’anziana madre.

Una donna che ha trovato il coraggio per denunciare alla polizia. E gli agenti hanno, attraverso un’attività investigativa, raccolto i cosiddetti riscontri e chiesto alla magistratura l’emissione del provvedimento per tutelare l’anziana donna. Appena la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è stata firmata, gli agenti l’hanno subito notificata.