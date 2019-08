Malluzzo: "Intitolare una piazza o una strada ad Andrea Camilleri"

Il consigliere comunale di Palma di Montechiaro Salvatore Malluzzo ha protocollato stamattina una lettera al sindaco Stefano Castellino con cui chiede di proporre alla giunta comunale l’intitolazione di una via e/o di una piazza allo scrittore Andrea Camilleri recentemente scomparso.

"Andrea Camilleri - scrive Malluzzo - ha rappresentato e rappresenta - indubbiamente - un vanto culturale per la nostra Sicilia e a maggior ragione per la nostra provincia, Agrigento. La sua figura di uomo e di “maestro” di vita e di cultura è riconosciuta in tutto il mondo attraverso i suoi celebri romanzi su Montalbano.... La morte di Andrea Camilleri, avvenuta poche settimane fa, ha creato in noi siciliani e agrigentini grande sgomento, poiché in maniera lapalissiana ha lasciato un vuoto - incolmabile - nel mondo culturale ma, soprattutto, nella nostra società sempre più 'arida' di cultura. Spetta a noi, soprattutto come istituzione, onorare e ricordare donne e uomini di grande levatura come Andrea Camilleri. Motivo per cui chiedo alla sv di proporre alla Giunta municipale da lei presieduta l’intitolazione di una via o di una piazza allo scrittore, affinché rimanga perennemente vivo il ricordo di un grande uomo e di un grande maestro che amava molto la Sicilia e la nostra provincia di Agrigento".

Va ricordato come l'intitolazione a personalità morte da meno di 10 anni - come in questo caso - debba necessariamente passare da uno specifico "via libera" da parte della Prefettura.