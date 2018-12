"Macellava clandestinamente carne di cavallo", denuncia e sequestro

Macellazione clandestina. Macellazione di carne di cavallo. E’ questo quello che hanno scoperto, negli scorsi giorni, i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro assieme ai funzionari dell’azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Un palmese di 57 anni è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura. L’ipotesi di reato contestata è lavorazione e macellazione abusiva di carne priva di segni di identificazione e di tracciabilità. Ben 75 i chili di carne equina sequestrati, carne per la quale è arrivato il via libera alla distruzione.

I poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro, assieme all’Asp appunto, hanno fatto un blitz all’interno di un magazzino. E hanno trovato la carne – ben 75 chilogrammi – disossata, in un ambiente che, naturalmente, non aveva le necessarie e minime condizioni igienico-sanitarie. E’ proprio all’interno di quel magazzino – stando all’accusa formalizzata – che il cavallo sarebbe stato macellato. Verosimilmente tutta quella carne – che ha un costo superiore ad altre tipologie – sarebbe stata venduta, avrebbe raggiunto il mercato “nero” della compravendita e sarebbe finita poi, inevitabilmente, sulle tavole degli agrigentini. Carne che, appunto, - hanno ricostruito dalla polizia di Stato – non aveva alcun segno per essere identificata, né tracciata.