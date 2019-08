L'incidente mortale di Torre di Gaffe, lutto cittadino a Palma per Gaetano Lo Brutto

Palma di Montechiaro darà, oggi pomeriggio, l'addio a Gaetano Lo Brutto: il trentaduenne emigrato in Germania e rimasto vittima di un incidente stradale, a Torre di Gaffe, nei giorni scorsi. I funerali si terranno alle 15,30 alla parrocchia Beata Maria Vergine Immacolata. L'amministrazione comunale di Palma di Montechiaro, sindaco Stefano Castellino in testa, ha proclamato il lutto cittadino.

"Gaetano è stato strappato prematuramente dall'affetto della sua famiglia e dei moltissimi amici - ha scritto il sindaco Castellino - . I concittadini sono invitati ad osservare un minuto di raccoglimento in concomitanza con l'inizio della celebrazione funebre".

Gaetano Lo Brutto, 32 anni di Palma di Montechiaro, nella sua città era tornato per le ferie estive. Viveva e lavorava in Germania dove si occupava di gastronomia, ma come fanno tutti, o quasi, gli emigrati, anche lui era rientrato per riabbracciare e stare un po’ con la sua famiglia. Nella tarda serata di mercoledì 7 agosto, a Torre di Gaffe: a Palma di Montechiaro, la tragedia. Forse per un colpo di sonno – questa l’ipotesi avanzata dai carabinieri che si sono occupati della ricostruzione della dinamica dell’incidente stradale – la Fiat Punto che stava guidando è uscita, all’improvviso, fuori strada e s’è ribaltata. I soccorritori del 118 hanno fatto di tutto per rianimarlo, ma il cuore del giovane si era, purtroppo, già fermato.