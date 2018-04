"Bruciava i teloni delle serre", arrestato un bracciante agricolo

Sarebbe stato sorpreso a bruciare teloni di plastica, teloni generalmente utilizzati nelle serre. Materiali che invece devono essere smaltiti secondo rigide procedure. Ha 40 anni il bracciante agricolo, Giuseppe Pace, che è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro.

L'attenzione dei militari dell'Arma, in servizio di pattuglia, è stata attirata - in contrada Mandranova, a Palma di Montechiaro, - dal fumo nero. "Appena avvicinatisi all’area in questione, - hanno ricostruito dal comando provinciale dell'Arma di Agrigento - i carabinieri hanno sorpreso un 40enne, poi identificato in Giuseppe Pace, bracciante agricolo del luogo, mentre era intento a bruciare teloni in plastica utilizzati solitamente nelle serre. L’incendio provocato dall’agricoltore - continua la ricostruzione del comando provinciale - è stato subito domato". Il bracciante agricolo è stato posto, in attesa dell’udienza di convalida, agli arresti domiciliari.